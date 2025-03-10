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Дело инстаблогеров ,  
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«КП» опубликовала список имущества Блиновской, которое выставят на торги

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Дело инстаблогеров

Имущество блогера Елены Блиновской выставят на торги за ее долги перед налоговой, список позиций изучила «Комсомольская правда» («КП»).

В общем списке около 100 позиций, однако на Блиновскую записаны восемь объектов, остальные — на ее мужа Алексея Блиновского, пишет газета.

«Это обычная процедура, когда по делу одного должника арест накладывают и на имущество супруга. В банкротстве всегда рассматривается имущество мужа и жены — как совместно нажитое в браке», — объяснила в беседе с «КП» юрист Ольга Гимадеева.

По документам Блиновская владеет:

— земельным участком в Подмосковье стоимостью 33,3 млн руб.;

— жилым домом в Подмосковье (53 млн руб.);

— квартирой в Москве (18 млн руб.);

— двумя местами на подземной парковке ЖК (2,2 млн руб.);

— участком в Ялте (1 млн руб.);

— двумя автомобилями (48 млн руб.).

Блиновский владеет еще тремя квартирами в столице, более чем 40 земельными участками и 15 жилыми домами, «не считая различной техники», отмечает издание.

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Елена Блиновская&nbsp;

Блиновскую задержали весной 2023 года по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Блогер признала свою вину. По делу также проходил ее муж Алексей, который в 2024 году подписал контракт и уехал на военную операцию на Украине.

3 марта Савеловский суд Москвы приговорил Блиновскую к пяти годам колонии, наложил на нее штраф 1 млн руб. и запрет заниматься предпринимательской деятельностью на четыре года. Помимо этого суд удовлетворил гражданский иск к блогеру на 587 млн руб.

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Теги
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