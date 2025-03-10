В Пенсильвании самолет упал на парковку

В штате Пенсильвания самолет упал на парковку дома престарелых, на борту находились пять человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию и местные власти.

На кадрах с места событий видны обломки, охваченные пламенем и темным дымом. Несколько автомобилей оказались задеты самолетом и также загорелись.

Борт вылетел из аэропорта Ланкастера и направлялся в Спрингфилд, отмечает телеканал. Один из очевидцев сообщил, что воздушное судно разбилось вскоре после взлета. «Самолет был довольно высоко, но затем стал отклоняться влево и внезапно нырнул носом вниз, продолжая поворачивать влево», — рассказал собеседник CNN.

Федеральное управление гражданской авиации США сообщило, что проведет расследование крушения, которое, как отмечает телеканал, продолжило череду авиакатастроф по всей стране.

В феврале как минимум два человека погибли при столкновении двух одномоторных самолетов в аэропорту Мараны в штате Аризона. В том же месяце также в Аризоне самолет Bombardier Learjet врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100 в аэропорту Скоттсдейла, погиб один человек.