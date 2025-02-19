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Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту Аризоны

Самолеты Lancair 360 MK II и Cessna 172S столкнулись в воздухе в аэропорту Мараны, по информации NBC, в каждом находились по два человека. Полиция подтвердила гибель двух человек

Два человека погибли при столкновении самолетов в аэропорту Аризоны
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Как минимум два человека погибли при столкновении двух одномоторных самолетов в аэропорту американского штата Аризона. Об этом сообщил полицейский департамент города Марана в Facebook (соцсеть принадлежит корпорации Meta, чья деятельность признана экстремистской в России и запрещена).

Столкновение произошло в воздухе в аэропорту Мараны. Около 8:30 утра по местному времени (18:30 мск) 19 февраля два самолета — Lancair 360 MK II и Cessna 172S — столкнулись друг с другом, уточнили в Федеральном управлении гражданской авиации США.

На данном аэродроме движение не контролируется, в нем нет действующей вышки управления, передает NBC. По сведениям телеканала, в обоих самолетах находились по меньшей мере по два человека.

Один человек погиб при столкновении двух самолетов в Аризоне
Общество
Фото:Thomas Machowicz / Reuters

В середине февраля самолет Bombardier Learjet врезался в бизнес-джет Gulfstream 2100 в аэропорту Скоттсдейла, также находящемся в Аризоне. При посадке борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и въехал в стоящий Gulfstream 2100.

В результате погиб один человек, еще один был заблокирован в одном из самолетов. Троих пострадавших госпитализировали, а взлетно-посадочную полосу на время закрыли.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
столкновение авиакатастрофа Аризона США
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