В США провели ледовое шоу в память о жертвах авиакатастрофы в Вашингтоне

На благотворительном шоу в память о жертвах авиакатастрофы, произошедшей в январе 2025 года, выступили олимпийские чемпионы разных лет

Фото: США. Уичито. Американский фигурист Илья Малинин (AP/TASS)

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию выступили на благотворительном шоу «Наследие на льду», которое было организовано в память о жертвах авиакатастрофы, случившейся в конце января. Об этом сообщается на сайте Ассоциации фигурного катания США (USFS).

Выступление прошло в Вашингтоне. В шоу участвовали олимпийские чемпионы, среди которых Нэтан Чен (Олимпиада 2022 года), Мэдисон Чок (2022), Эван Бейтс (2022), Кристи Ямагучи (1992), Тара Липински (1998), Скотт Хэмилтон (1984) и бронзовый призер чемпионата мира 2022 года Алиса Лю.

Также в выступлении принял участие чемпион мира 2024 года Илья Малинин.

Фигуристы отдали дань памяти жертвам трагедии, возложив цветы к мемориалу, установленному у арены. Мемориал украшают 67 звезд — по числу погибших. Доходы от продажи билетов будут направлены в благотворительные фонды для оказания помощи семьям погибших и спасателям.

Пассажирский самолет компании American Airlines и военный вертолет Black Hawk 29 января столкнулись в небе недалеко от аэропорта имени Рональда Рейгана. На борту находились 64 человека, включая тренеров и фигуристов американской сборной, возвращавшихся с чемпионата США.

В авиакатастрофе погибли 11 фигуристов, в том числе бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская, экс-фигурист Александр Кирсанов, чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов.