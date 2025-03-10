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В Москве мужчина выстрелил в школьников из пневматического пистолета

В Солнцево мужчина выстрелил в школьников из пневматического пистолета

В Москве мужчина, находясь вблизи жилого дома, выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух несовершеннолетних, сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК. Стрелявшего задержали, в ближайшее время его допросят.

По данным следствия, инцидент произошел 8 марта в Боровском проезде (район Солнцево). Жизни и здоровью потерпевших ничего не угрожает, отметили в ведомстве.

На мужчину завели дело о нарушении ч. 2 статьи 213 Уголовного кодекса — хулиганство с применением оружия. Максимальное наказание по этой части — лишение свободы сроком до семи лет.

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4 марта неизвестный выстрелил в девушку в Петроградском районе Санкт-Петербурга, мотивом нападения могла стать ревность. Как сообщила тогда полиция, потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии, а мужчина скрылся с места происшествия. Позднее его нашли мертвым на Васильевском острове.

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Теги
стрельба пневматический пистолет Москва школьники задержание
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