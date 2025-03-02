Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырех

Обстановка в торговом центре «Красный кит» в Мытищах, Московская область (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Пострадавших перевозят в одну из подмосковных больниц, их состояние медики оценивают как среднее.

Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла днем 2 марта. По данным прокуратуры, инцидент начался из-за конфликта посетителя с сотрудниками охраны, которые не пустили мужчину в здание. Сначала мужчина распылил в охранников газовый баллон и ушел, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Ранее в МВД сообщили о троих пострадавших.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса).