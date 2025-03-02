Число пострадавших при стрельбе в ТЦ в Мытищах выросло до четырех
Четыре человека пострадали в результате стрельбы в торговом центре «Красный кит» в подмосковном городе Мытищи, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.
Пострадавших перевозят в одну из подмосковных больниц, их состояние медики оценивают как среднее.
Стрельба в ТЦ «Красный кит» в Мытищах произошла днем 2 марта. По данным прокуратуры, инцидент начался из-за конфликта посетителя с сотрудниками охраны, которые не пустили мужчину в здание. Сначала мужчина распылил в охранников газовый баллон и ушел, но вскоре вернулся с травматическим пистолетом и произвел несколько выстрелов. Ранее в МВД сообщили о троих пострадавших.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия (ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса).
Читайте РБК в Telegram.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов