Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину у ИТМО в Петербурге

Подозреваемого в стрельбе по женщине около университета ИТМО в Петроградском районе Петербурга нашли мертвым на Васильевском острове, сообщила пресс-служба городской полиции.

Вечером 4 марта у дома 49 по Кронверкскому проспекту, где расположен главный корпус Университета ИТМО, произошла стрельба. Была ранена 38-летняя петербурженка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле.

«Стрелка, ранившего женщину на Кронверкском проспекте, полицейские обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле <...> с огнестрельным ранением головы», — говорится в сообщении МВД.

По предварительной информации, стрелок — 53-летний уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе Петербурга — свел счеты с жизнью. В полиции предполагают, что раньше он состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность.