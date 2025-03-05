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Общество ,  
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Полиция нашла мертвым стрелявшего в женщину у ИТМО в Петербурге

Подозреваемого в стрельбе по женщине около университета ИТМО в Петроградском районе Петербурга нашли мертвым на Васильевском острове, сообщила пресс-служба городской полиции.

Вечером 4 марта у дома 49 по Кронверкскому проспекту, где расположен главный корпус Университета ИТМО, произошла стрельба. Была ранена 38-летняя петербурженка, ее госпитализировали в тяжелом состоянии. Подозреваемый скрылся с места происшествия на автомобиле.

«Стрелка, ранившего женщину на Кронверкском проспекте, полицейские обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле <...> с огнестрельным ранением головы», — говорится в сообщении МВД.

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По предварительной информации, стрелок — 53-летний уроженец Псковской области, проживающий в Василеостровском районе Петербурга — свел счеты с жизнью. В полиции предполагают, что раньше он состоял в отношениях с пострадавшей. Мотивом нападения могла стать ревность.

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Теги
Санкт-Петербург полиция пострадавшая стрельба
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