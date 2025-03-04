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В Петербурге неизвестный выстрелил в девушку из автомобиля у ИТМО

Неизвестный выстрелил в девушку в Петроградском районе Петербурга, его ищет полиция, сообщила РБК пресс-служба регионального МВД. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев уточняет, что в девушку стреляли из автомобиля BMW X5.

В МВД отметили, что сообщения о стрельбе поступили в 22.10 мск. Инцидент произошел у дома 49 по Кронверкскому проспекту, где расположен главный корпус Университета ИТМО.

«Полицией приняты меры к розыску злоумышленника, ранившего прохожую на Кронверкском проспекте», — говорится в сообщении.

По данным полиции, потерпевшую госпитализировали, а неизвестный скрылся с места происшествия.

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Ранее 4 марта в Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного мужчину, который стрелял в воздух на 10-й линии Васильевского острова. Пострадавших не было. «Фонтанка» писала, что «стрелял психически неуравновешенный мужчина».

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Теги
Санкт-Петербург полиция стрельба МВД новости
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