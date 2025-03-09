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Военная операция на Украине ,  
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Дмитриев предупредил об опасности затягивания конфликта на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Александр Вильф / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости)

Люди, призывающие затягивать конфликт на Украине еще на несколько лет, хотят ослабить Россию, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в Х.

Так он ответил на слова главы Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каля, который заявил, что если конфликт на Украине закончится раньше 2029 или 2030 года, то у России появится возможность использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе.

«Сенсационная честность: глава германской разведки предупреждает, что мир на Украине раньше 2029 года может стать дополнительной угрозой для Европы. Эти затягивания конфликта в попытке ослабить Россию неверны и опасны», — написал господин Дмитриев. Он подчеркнул, что миру «нужен мир, а не бесконечная война».

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

Президент России Владимир Путин также неоднократно отвечал на заявления западных политиков о возможной угрозе нападения России на НАТО. Он называл их «чушью» и «пугалками для бюргеров». Президент подчеркивал, что не нужно формировать из России «образ врага», по его словам, это вредит Западу.

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