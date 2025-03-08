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Военная операция на Украине ,  
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Глава разведки ФРГ заявил о намерении России испытать единство Запада

Сюжет
Военная операция на Украине
Речь идет о том, чтобы проверить «надежность» статьи договора о коллективной обороне НАТО при нападении на одного из членов альянса. Путин называл «чушью» и «пугалками для бюргеров» заявления о подобной угрозе со стороны России
Бруно Каль
Бруно Каль (Фото: Kay Nietfeld / dpa / Global Look Press)

Россия хочет проверить единство Запада, в том числе надежность статьи 5 Североатлантического договора, заявил глава Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Каль, передает dpa.

Указанная статья договора о НАТО предполагает, что нападение на одного из союзников рассматривается как нападение на всех членов альянса.

«Мы очень надеемся, что это неправда и что мы не окажемся в затруднительном положении, когда это будет проверено. Однако мы должны исходить из того, что Россия хочет испытать нас, проверить единство Запада», — сказал Каль.

По его словам, если конфликт на Украине закончится скоро, раньше 2029 или 2030 года, то у России появится возможность использовать свои технические, материальные и кадровые ресурсы для создания угрозы Европе.

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Президент Владимир Путин неоднократно отвечал на заявления западных политиков о возможной угрозе нападения России на НАТО. В июне прошлого года он заявил, что это все «чушь», «бред собачий» и «пугалки для бюргеров».

«Напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол?» — спросил Путин, стуча по столешнице на пресс-конференции.

Как сказал глава государства, такую риторику используют те, кто хочет «одурачить» собственное население и удержать «свое собственное имперское положение и величие». У России имперских амбиций нет, подчеркнул Путин.

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