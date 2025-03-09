За ночь над российскими регионами сбили 88 дронов

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 88 украинских беспилотников над территорией России, сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов — 52 — сбили над Белгородской областью, 13 — над Липецкой, девять — над Ростовской и восемь — над Воронежской. Кроме того, три беспилотника сбили над Астраханской областью и по одному — над Краснодарским краем, Рязанской и Курской областями.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об отражении воздушной атаки в трех районах. Глава региона уточнил, что пострадавших нет.

Ночью о сбитых дронах Вооруженных сил Украины (ВСУ) также сообщил в телеграм-канале рязанский губернатор Павел Малков.

Накануне, в ночь на 8 марта, силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России. В частности, 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три — над Брянской областью, по одному — над Ленинградской и Ярославской областями.