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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате 31 БПЛА над Россией

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 8 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны.

В министерстве уточнили, что 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.

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Об отражении атаки дронов на КИНЕФ в Киришском районе Ленинградской области сообщил глава региона Александр Дрозденко. «Силами ПВО один беспилотник сбит на подлете, другой — уничтожен над территорией предприятия», — написал он в своем телеграм-каннале. Дрозденко уточнил, что внешняя конструкция одного из резервуаров повреждена обломками беспилотника. Жертв нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщил ночью об отражении атак БПЛА в Миллеровском и Чертковском районах региона. Слюсарь уточнил, что «по предварительным данным пострадавших и разрушений на земле нет».

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Теги
Ленинградская область БПЛА Ярославская область Брянская область Красноярский край
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