Над Рязанью сбили беспилотники

Губернатор Малков: над Рязанью сбили дроны, пострадавших нет

Силы ПВО сбили дроны на территорией Рязани, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

«По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.

В предыдущий раз власти Рязани сообщили о сбитых в регионе дронах 24 января. Тогда один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с полуночи слышал звуки взрывов.

В ночь на 9 марта полеты остановили в аэропортах Волгограда и Владикавказа.

По последним данным Минобороны России, в ночь на 8 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России.

В ведомстве уточнили, что 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три беспилотника — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.