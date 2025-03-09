Над Рязанью сбили беспилотники
Силы ПВО сбили дроны на территорией Рязани, сообщил в телеграм-канале губернатор Павел Малков.
«По предварительной информации, пострадавших нет, жилые здания и объекты социальной инфраструктуры не пострадали. На месте падения обломков работают оперативные службы, оценивается материальный ущерб», — написал глава региона.
В предыдущий раз власти Рязани сообщили о сбитых в регионе дронах 24 января. Тогда один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с полуночи слышал звуки взрывов.
В ночь на 9 марта полеты остановили в аэропортах Волгограда и Владикавказа.
По последним данным Минобороны России, в ночь на 8 марта силы ПВО уничтожили и перехватили 31 украинский дрон над четырьмя регионами России.
В ведомстве уточнили, что 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три беспилотника — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.
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