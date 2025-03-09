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Военная операция на Украине ,  
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Пять российских аэропортов возобновили прием и отправку рейсов

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода, Астрахани и Волгограда сняли ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В Нижнем Новгороде ограничения действовали около трех часов, в Казани — около четырех часов, в Астрахани — более пяти часов. В Волгограде прием и отправку самолетов ограничили накануне вечером, полеты возобновились примерно через восемь часов.

По словам Кореняко, за время ограничений на запасной аэродром отправились два самолета, летевших в Казань.

Также ночью были ограничены полеты в аэропорту Владикавказа. Эти меры сняли спустя более пяти часов, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани приостановили полеты
Бизнес
Фото:Егор Алеев / ТАСС

С начала военной операции на Украине в аэропортах России периодически вводят ограничения на прием и отправку рейсов, как правило, это связано с атаками беспилотников.

В частности, накануне, 8 марта, ограничения «для обеспечения безопасности» полетов гражданских судов вводили аэропорты Ярославля, Грозного и Владикавказа.

Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасности
Общество

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Теги
Владикавказ Астрахань Нижний Новгород Казань Волгоград аэропорты
Материалы по теме
Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани приостановили полеты
Бизнес
Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасности
Общество
Аэропорты Ярославля, Грозного и Владикавказа возобновили прием самолетов
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