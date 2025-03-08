Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасности

Волгоградский аэропорт приостановил отправление и прием рейсов второй вечер подряд

В работе аэропорта Волгограда введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель регулятора Артём Кореняко.

Ограничения ввели в 22:05 мск.

Накануне, в ночь на 8 марта, полеты ограничили в шести аэропортах: в Волгограде, Саратове, Ярославле, Санкт-Петербурге, Грозном и Владикавказе.

В конце февраля Росавиация опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» аэропортов, временно закрытых в Центральной России и на юге. Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала военной операции в феврале 2022 года. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань там начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.