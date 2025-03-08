 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасности

Росавиация: в работе аэропорта Волгограда введены временные ограничения
Волгоградский аэропорт приостановил отправление и прием рейсов второй вечер подряд

В работе аэропорта Волгограда введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов, сообщает Росавиация.

«Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель регулятора Артём Кореняко.

Ограничения ввели в 22:05 мск.

Накануне, в ночь на 8 марта, полеты ограничили в шести аэропортах: в Волгограде, Саратове, Ярославле, Санкт-Петербурге, Грозном и Владикавказе.

В конце февраля Росавиация опровергла информацию о «срочной подготовке к открытию» аэропортов, временно закрытых в Центральной России и на юге. Аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя, Белгорода, Брянска, Курска, Липецка, Воронежа и Элисты закрыли для массовых полетов после начала военной операции в феврале 2022 года. С тех пор открылся лишь один из них — в Элисте, воздушная гавань там начала снова принимать и отправлять рейсы в конце мая прошлого года.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Волгоград Росавиация
Материалы по теме
Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации
Экономика
Россия предложила США восстановить прямое авиасообщение
Политика
Мужчина с ножом напал на сотрудницу службы досмотра в аэропорту Алма-Аты
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 07 мар, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 07 мар, 17:33
США предложили G7 смягчить формулировки в отношении РоссииПолитика, 23:04
Аэропорт Волгограда приостановил полеты для обеспечения безопасностиОбщество, 22:32
Куда любит ездить шеф-повар и совладелец ресторанов Selfie, Гвидон и IKRAРБК и WEY, 22:22
Глава разведки ФРГ заявил о намерении России испытать единство ЗападаПолитика, 22:03
Слюсарь сообщил о пожаре в Ростовской области из-за падения дронаПолитика, 21:54
В Ватикане сообщили об улучшении состояния папы римскогоОбщество, 21:47
У посольства США в Киеве прошла акция «Америка, проснись!» против ТрампаПолитика, 21:41
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Во Франции предложили исключить «супружеский долг» из законодательстваОбщество, 21:34
Московское «Динамо» разгромило махачкалинское в матче РПЛСпорт, 21:27
Лестница абстракции: как говорить, чтобы вас слушали и понималиРБК и Dar, 21:25
Адвокат Саши Митрошиной сообщил о планах просить для нее домашний арестОбщество, 21:21
В Германии партии после переговоров о коалиции выразили поддержку УкраинеПолитика, 21:14
Иран исключил намерение общаться с США после слов Трампа о письмеПолитика, 21:09
ПСЖ с Сафоновым в воротах разгромил «Ренн» в матче чемпионата ФранцииСпорт, 20:56