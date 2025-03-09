Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани приостановили полеты

Вслед за Владикавказом и Волгоградом полеты по требованиям безопасности на время прекратили в еще трех аэропортах. Кроме того, в Рязани этой ночью сбили БПЛА

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Аэропорты Казани, Нижнего Новгорода и Астрахани временно приостановили прием и отправление самолетов «для обеспечения безопасности» полетов, сообщает Росавиация.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — написал представитель регулятора Артём Кореняко.

Накануне вечером аналогичные ограничения ввели в Волгограде и Владикавказе. В столице Северной Осетии объявили опасность беспилотников, местные власти попросили сохранять спокойствие.

Этой же ночью ПВО сбили беспилотники в Рязани. По предварительной информации, пострадавших нет, жилые дома и объекты социнфраструктуры не пострадали.