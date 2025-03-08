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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорты Ярославля, Грозного и Владикавказа возобновили прием самолетов

Сюжет
Военная операция на Украине

В аэропорту Ярославля (Туношна) сняли ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил в телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничение действовали менее двух часов.

Кроме того, работу возобновили воздушные гавани Грозного и Владикавказа. В аэропортах вводили ограничения «для обеспечения безопасности» полетов гражданских судов. Особые правила действовали с 03:13 мск.

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Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Прием и отправку самолетов ночью прерывали также аэропорты Волгограда и Саратова, там ограничения также сняли.

В Минобороны сообщили, что в ночь на 8 марта силы ПВО перехватили 31 украинский дрон над российскими регионами. 26 беспилотников ликвидировали в небе над Краснодарским краем, три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному над Ленинградской и Ярославской областями.

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Теги
Владикавказ Грозный Ярославль Росавиация
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