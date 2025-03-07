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Военная операция на Украине ,  
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Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Ростовской области

Сюжет
Военная операция на Украине

Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.

«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя сообщил об отражении атаки дронов
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Ранее об отражении атаки украинских беспилотников сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, объекты в городе не пострадали.

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Теги
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
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