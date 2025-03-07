Слюсарь сообщил об отражении атаки дронов в Ростовской области
Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Усть-Донецком районе Ростовской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Юрий Слюсарь.
«По данным оперативных служб, пострадавших и разрушений на земле нет», — говорится в сообщении.
Ранее об отражении атаки украинских беспилотников сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его данным, объекты в городе не пострадали.
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