Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью
Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.
«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал он в телеграм-канале.
Один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с 0:00 слышал звуки взрывов. «По ощущениям было больше 20 точно. Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — отметил он.
В предыдущий раз власти сообщали об уничтожении дронов над Рязанской областью 20 января. Минобороны отчиталось, что в ночь на 20 января над регионом сбили два беспилотника.
Об отражении атаки беспилотников заявил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил он в телеграм-канале спустя девять минут после публикации Малкова.
Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что над городом был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждены четыре домовладения. «Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества», — написал он.
До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об одном сбитом беспилотнике над регионом. «При падении в поле произошло возгорание сухой травы. Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.
Вечером 23 января Минобороны доложило о 49 сбитых за три часа дронах над Курской (37 аппаратов), Брянской (7) и Белгородской (1) областями, а также над Крымом (4).
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