 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью

Сюжет
Военная операция на Украине
Над Рязанской областью уничтожены беспилотники, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Малков. Он уточнил, что материальный ущерб атаки оценивается. По словам очевидца, взрывы были слышны над Рязанью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал он в телеграм-канале.

Один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с 0:00 слышал звуки взрывов. «По ощущениям было больше 20 точно. Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — отметил он.

В предыдущий раз власти сообщали об уничтожении дронов над Рязанской областью 20 января. Минобороны отчиталось, что в ночь на 20 января над регионом сбили два беспилотника.

Над Рязанской областью сбили беспилотник
Политика

Об отражении атаки беспилотников заявил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил он в телеграм-канале спустя девять минут после публикации Малкова.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что над городом был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждены четыре домовладения. «Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества», — написал он.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об одном сбитом беспилотнике над регионом. «При падении в поле произошло возгорание сухой травы. Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Вечером 23 января Минобороны доложило о 49 сбитых за три часа дронах над Курской (37 аппаратов), Брянской (7) и Белгородской (1) областями, а также над Крымом (4).

Читайте РБК в Telegram.

Российского актера впервые после распада СССР номинировали на «Оскар»

В прокат выйдет отреставрированный фильм «Москва слезам не верит»

Депутата Госдумы приговорили к 18 годам за тройное убийство

Ferrari Дональда Трампа выставили на аукцион

ЦБ объяснил, почему инфляция за год разогналась выше прогноза

Сколько россияне тратили в 2024 году

Каких иномарок больше всего на дорогах России

Сбербанк дал прогноз о количестве IPO в России в 2025 году

Во Франции число банкротств виноделен выросло в полтора раза

Белорусская теннисистка в третий раз подряд вышла в финал Australian Open

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Рязанская область Рязань Павел Малков беспилотники
Материалы по теме
В Курске при падении обломков сбитого дрона были повреждены четыре дома
Политика
В Липецке объявили угрозу атаки дронов
Политика
За ночь ПВО сбила четыре дрона над Белгородской областью
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 января
EUR ЦБ: 103,66 (+0,42) Инвестиции, 23 янв, 18:02 Курс доллара на 24 января
USD ЦБ: 99,1 (+0,82) Инвестиции, 23 янв, 18:02
Собянин сообщил о сбитых дронах, летевших на МосквуПолитика, 01:08
В Раменском объявили опасность атаки беспилотниковПолитика, 01:00
В Курске при падении обломков сбитого дрона были повреждены четыре домаПолитика, 00:54
В Тульской области при атаке беспилотника загорелась траваПолитика, 00:44
Нетаньяху после схожего с фашистским приветствия Маска назвал его другомПолитика, 00:40
Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областьюПолитика, 00:30
Трамп приказал рассекретить документы об убийстве КеннедиПолитика, 00:23
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Танкеры с СПГ из США резко сменили курс на ЕвропуБизнес, 00:21
В зоне военной операции на Украине погиб австриец, воевавший за ВСУПолитика, 00:16
Распроданность новостроек упала. Какие риски грозят рынку жильяНедвижимость, 00:00
Банки предложили создать роуминг при приеме QR-платежейФинансы, 00:00
Трамп заявил о желании немедленно встретиться с ПутинымПолитика, 23 янв, 23:48
Губернатор рассказал, где в Вологде установят памятник Ивану ГрозномуПолитика, 23 янв, 23:33
Зеленский поддержал позицию Трампа по давлению на РоссиюПолитика, 23 янв, 23:05