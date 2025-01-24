Губернатор сообщил об уничтожении дронов над Рязанской областью

Над Рязанской областью уничтожены беспилотники, предварительно, пострадавших нет, заявил губернатор Малков. Он уточнил, что материальный ущерб атаки оценивается. По словам очевидца, взрывы были слышны над Рязанью

Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) уничтожили беспилотники над Рязанской областью, пострадавших, по предварительным данным, нет, сообщил губернатор региона Павел Малков.

«Средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанский области уничтожены беспилотные летательные аппараты. По предварительной информации пострадавших нет, оценивается материальный ущерб», — написал он в телеграм-канале.

Один из очевидцев рассказал РБК, что примерно с 0:00 слышал звуки взрывов. «По ощущениям было больше 20 точно. Я в центре Рязани, слышно даже с закрытыми окнами», — отметил он.

В предыдущий раз власти сообщали об уничтожении дронов над Рязанской областью 20 января. Минобороны отчиталось, что в ночь на 20 января над регионом сбили два беспилотника.

Об отражении атаки беспилотников заявил также губернатор Брянской области Александр Богомаз. «Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей», — сообщил он в телеграм-канале спустя девять минут после публикации Малкова.

Мэр Курска Игорь Куцак сообщил, что над городом был сбит беспилотник, в результате падения обломков повреждены четыре домовладения. «Выехал на один из адресов, по которому поступила заявка в ЕДДС Курска. Все службы находятся на месте, пострадавших нет. Утром будет проведено комиссионное обследование по оценке поврежденного имущества», — написал он.

До этого губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал об одном сбитом беспилотнике над регионом. «При падении в поле произошло возгорание сухой травы. Разрушений и пострадавших нет», — уточнил он.

Вечером 23 января Минобороны доложило о 49 сбитых за три часа дронах над Курской (37 аппаратов), Брянской (7) и Белгородской (1) областями, а также над Крымом (4).