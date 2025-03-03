Состояние папы римского стабилизировалось после остановки дыхания

Папа римский Франциск (Фото: Franco Origlia / Getty Images)

Состояние папы римского Франциска стабилизировалось, после того как 28 февраля у 88-летнего понтифика произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм, сообщил Ватикан.

«Сегодня клиническое состояние Святого Отца остается стабильным. Папе не потребовалась неинвазивная механическая вентиляция легких, а только дополнительная высокопоточная оксигенация. У него нет лихорадки», — говорится в сообщении Ватикана.

Утром в воскресенье папа принял участие в мессе, прямых последствий изолированного бронхоспазма не наблюдается, ответили в Ватикане. Однако там не исключили риск ухудшения состояния папы.

Первого марта Ватикан сообщил, что второй день подряд понтифику требуется неинвазивная механическая вентиляция легких, чередующаяся с «длительными периодами высокопоточной кислородной терапии», отметил Reuters. Однако в тот же день в Ватикане отметили, что кровообращение у папы римского остается стабильным, а количество лейкоцитов в крови не повышено, что указывает на возможное ослабление инфекции.

Франциск попал в римскую больницу 14 февраля с проблемами дыхания. Болезнь переросла в двойную пневмонию — серьезную инфекцию в обоих легких. Она может привести к их воспалению и рубцеванию, что затруднит дыхание, уточнило агентство.

23 февраля в Ватикане оценили состояние папы римского как критическое, однако через несколько дней сообщили об улучшении.

С того момента как понтифик попал в больницу, он не появлялся на публике. Этот период стал его самым долгим отсутствием с момента начала папства в марте 2013 года. Врачи не сказали, как долго продлится его лечение.

Reuters написало, что понтифик подвержен легочным инфекциям, так как в молодости Франциск пережил плеврит, тогда будущему папе удалили часть одного легкого.