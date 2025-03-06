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В Ватикане рассказали о состоянии папы римского

Ватикан: папа римский Франциск провел спокойную ночь в стабильном состоянии
Мужчина у&nbsp;больницы&nbsp;Джемелли в Риме, где проходит лечение Папа Римский Франциск
Мужчина у больницы Джемелли в Риме, где проходит лечение Папа Римский Франциск (Фото: Remo Casilli / Reuters)

Папа римский Франциск, который находится в больнице почти три недели, провел спокойную ночь, сообщила пресс-служба Ватикана.

«Папа Франциск провел спокойную ночь в больнице Джемелли в Риме, где он лечится от двусторонней пневмонии. <...> Его общее клиническое состояние остается стабильным, включая показатели сердца, почек и крови», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что понтифик продолжает лечение и дыхательную физиотерапию, перешел от искусственной вентиляции легких к высокопоточной кислородной терапии через носовые канюли.

Накануне в Ватикане сообщили, что состояние папы Франциска стабильное, новых медицинских кризисов нет.

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Фото:Remo Casilli / Reuters

88-летнего понтифика госпитализировали 14 февраля после того, как у него произошла остановка дыхания — изолированный бронхоспазм. 23 февраля в Ватикане оценили состояние папы римского как критическое.

1 марта Ватикан сообщил, что второй день подряд папе римскому требуется неинвазивная механическая вентиляция легких, чередующаяся с «длительными периодами высокопоточной кислородной терапии».

По данным Reuters, понтифик подвержен легочным инфекциям, поскольку в молодости Франциск пережил плеврит, тогда ему удалили часть одного легкого.

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