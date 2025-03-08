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Экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова переобъявили в розыск

МВД России переобъявило в розыск экс-игрока «Что? Где? Когда?», журналиста Ровшана Аскерова (признан в России иноагентом), против которого расследуют дело о реабилитации нацизма. Карточка розыска находится в архиве министерства.

«Особые приметы: переобъявлен. Ранее разыскивался по ц. ор (м) -238/2022 <...> без меры пресечения», — указано в карточке базы.

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Аскеров проживает за пределами России.

Иноагентом журналиста объявил Минюст ранее, в декабре 2022 года. В конце мая того же года мужчина был арестован заочно по делу о реабилитации нацизма из-за поста в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) о маршале Георгии Жукове.

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в список экстремистов и террористов, а в феврале суд возбудил на него три исполнительных производства в связи с неуплатой штрафов на общую сумму 130 тыс. руб. Последнее из трех производств начали в феврале 2025 года.

Ранее суд три раза оштрафовал Аскерова. В сентябре и августе 2023 года приставы обязали мужчину выплатить по 40 тыс. руб. сначала за отсутствие маркировки иноагента, а потом — за непредоставление отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В связи с непогашенными задолженностями счета Аскерова в России арестованы.

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Теги
Ровшан Аскеров розыск иноагент
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