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«РИА Новости» узнало об аресте счетов Аскерова в России из-за долгов

«РИА Новости»: Аскеров задолжал ₽130 тыс. в России, его счета арестованы

Суд возбудил три исполнительных производства на журналиста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (признан в России иноагентом) в связи с неуплатой штрафов на общую сумму 130 тыс. руб., сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

В материалах указано, что последнее из трех производств начали в феврале 2025 года. Ранее суд три раза оштрафовал Аскерова. Так, в сентябре и августе 2023 года приставы обязали мужчину выплатить по 40 тыс. руб. сначала за отсутствие маркировки иноагента, а потом — за непредоставление отчетности иноагентом в уполномоченный орган. В январе 2024 года Аскерову назначили штраф в 50 тыс. руб. по законодательству об иноагентах, говорится в материалах.

Осведомленный источник агентства заявил, что в связи с непогашенными задолженностями счета Аскерова в России арестованы.

Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров попал в список террористов
Политика
Ровшан Аскеров&nbsp;(признан в России иноагентом)

В январе 2025 года Росфинмониторинг внес Аскерова в список экстремистов и террористов.

Иноагентом журналиста объявил Минюст ранее в декабре 2022 года. В конце мая того же года мужчина был арестован заочно по делу о реабилитации нацизма из-за поста в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) о маршале Георгии Жукове.

Аскеров проживает за пределами России.

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«Что? Где? Когда?» иноагент штрафы Ровшан Аскеров
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