Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров попал в список террористов
Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (Минюст считает его иноагентом). Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.
В карточке указан Аскеров Ровшан Энвер Оглы, родившийся 4 мая 1972 года в Баку Азербайджанской ССР.
Помимо него Росфинмониторинг внес в перечень также политика Леонида Гозмана (также указан в реестре иноагентов), которого заочно осудили за распространение фейков о Вооруженных силах России. В сентябре 2022 года он улетел в Израиль.
Минюст внес Аскерова в список иноагентов в декабре 2022 года. В конце мая того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове.
Аскерова включили в список иноагентов на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он проживает за пределами России.
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