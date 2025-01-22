Бывший игрок «Что? Где? Когда?» Аскеров попал в список террористов

Ровшан Аскеров (признан в России иноагентом) (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Росфинмониторинг внес в список экстремистов и террористов журналиста и бывшего игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (Минюст считает его иноагентом). Соответствующие данные размещены на сайте ведомства.

В карточке указан Аскеров Ровшан Энвер Оглы, родившийся 4 мая 1972 года в Баку Азербайджанской ССР.

Помимо него Росфинмониторинг внес в перечень также политика Леонида Гозмана (также указан в реестре иноагентов), которого заочно осудили за распространение фейков о Вооруженных силах России. В сентябре 2022 года он улетел в Израиль.

Минюст внес Аскерова в список иноагентов в декабре 2022 года. В конце мая того же года его заочно арестовали по делу о реабилитации нацизма из-за поста о маршале Георгии Жукове.

Аскерова включили в список иноагентов на основании седьмой статьи федерального закона «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Он проживает за пределами России.