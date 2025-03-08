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Общество ,  
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Синоптик предсказал перепады температур в Центральной России в марте

Вильфанд: в Центральной России ожидается теплый март

Март на европейской части России будет теплым, хотя синоптики не исключают похолоданий, в основном, по ночам, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Март — это все-таки зимний месяц, поэтому, конечно же, еще будет возврат пониженных температур», — сказал Вильфанд (цитата по «РИА Новости»).

Синоптик отметил, что отрицательные температуры воздуха еще обязательно появятся ночью, в том числе в конце недели с 3 по 9 марта. Он также не исключил, «что и в последующем они будут».

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Фото:Константин Кокошкин / stock.picvario.media

Ранее в феврале Вильфанд заявил, что синоптики ожидают постепенное потепление в первые дни марта в столичном регионе, но бурного проявления весны не предвидится. Он добавил, что с 1 марта ночная температура будет держаться в диапазоне от минус 3 до минус 8 градусов, а дневная температура будет от минус 2 до плюс 2 градусов. Такая температура будет выше нормы примерно на 1–1,5 градуса, уточнял Вильфанд.

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Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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