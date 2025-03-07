Житель Курской области подорвался на растяжке

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В Курской области мужчина получил ранение, задев растяжку. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«У него ранение шеи, грудной клетки и перелом верхней конечности», — уточнил глава региона.

Пострадал мужчина 1956 года рождения. Название населенного пункта, в котором произошел инцидент, Хинштейн не упомянул.

В начале марта при атаке беспилотника был ранен житель Курской области, чинивший свой автомобиль в гараже. Он получил минно-взрывную травму, осколочные ранения грудной клетки и нижних конечностей. Автомобиль также был поврежден.

5 марта дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали жилые дома в Рыльском районе Курской области, в результате удара в одном из домов была повреждена кровля, а в другом — окна и фасад. Пострадавших не было.