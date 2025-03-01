Житель Курской области получил ранение при атаке дрона
Украинский беспилотник атаковал Беловский район Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
В результате пострадал местный житель 1975 года рождения, чинивший машину в гараже.
«С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.
По словам Хинштейна, автомобиль пострадавшего получил повреждения.
В ночь на 1 марта российские средства ПВО сбили 48 беспилотников над восемью российскими регионами. один из БПЛА уничтожили над Курской областью. Больше всего беспилотников — 21 — сбили над территорией Тверской области.
В ночь на 28 февраля над регионом перехватили семь дронов.
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