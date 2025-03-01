 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Житель Курской области получил ранение при атаке дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

Украинский беспилотник атаковал Беловский район Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В результате пострадал местный житель 1975 года рождения, чинивший машину в гараже.

«С минно-взрывной травмой, осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей его доставили в Курскую областную больницу», — говорится в сообщении.

По словам Хинштейна, автомобиль пострадавшего получил повреждения.

Минобороны сообщило о 48 сбитых дронах за ночь
Политика

В ночь на 1 марта российские средства ПВО сбили 48 беспилотников над восемью российскими регионами. один из БПЛА уничтожили над Курской областью. Больше всего беспилотников — 21 — сбили над территорией Тверской области.

В ночь на 28 февраля над регионом перехватили семь дронов.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп выгнал Зеленского из Белого дома

Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины

Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса

Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США

Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж

Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ

Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского

В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий

Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов

В деле «Домодедово» появились документы финразведки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Курская область дроны ВСУ Военная операция на Украине
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
Материалы по теме
Минобороны сообщило о 48 сбитых дронах за ночь
Политика
Гладков сообщил об атаке украинских дронов на Белгород
Политика
В Тверской области фрагменты дрона попали в жилой дом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47) Инвестиции, 01 мар, 10:20 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56) Инвестиции, 01 мар, 10:20
Остановил Винисиуса. Главное о новичке «Динамо»Спорт, 00:00
Бразилия призвала Уругвай, Мексику и Колумбию к участию в саммите БРИКСПолитика, 01 мар, 23:50
Макрон пообещал поддержку Украине на сотни миллиардов евроПолитика, 01 мар, 23:48
Житель Курской области получил ранение при атаке дронаПолитика, 01 мар, 23:21
Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 10 шайбСпорт, 01 мар, 23:17
Уолтц рассказал о совете команды Трампа прекратить переговоры с ЗеленскимПолитика, 01 мар, 23:05
Стармер пообещал Зеленскому поддержку после его спора с ТрампомПолитика, 01 мар, 22:54
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
СК России завел дело о теракте после нападения на участок в АбхазииПолитика, 01 мар, 22:38
Фицо заявил, что Словакия не окажет Украине военной помощиПолитика, 01 мар, 22:25
Эрнст рассказал, что вернулся на телевидение в память о ЛистьевеОбщество, 01 мар, 22:12
Тутберидзе раскритиковала судейство в финале юниорского Гран-при РоссииСпорт, 01 мар, 21:50
Явка во втором туре выборов президента Абхазии превысила 70%Политика, 01 мар, 21:36
Рекордсмена сборной России признали лучшим новичком февраля в НХЛСпорт, 01 мар, 21:33
«Краснодар» сыграл вничью с «Крыльями Советов» и вернулся в лидеры РПЛСпорт, 01 мар, 21:26