Военные освободили деревню Новая Сорочина в Курской области

Деревня находится в 17 км к северу от Суджи, ее взяли под контроль. Минобороны в октябре уже сообщало о взятии пункта с таким же названием

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Российские подразделения заняли деревню Новая Сорочина в Курской области, сообщает Минобороны.

Деревня расположена примерно в 17 км к северу от Суджи, в Суджанском районе.

Минобороны отчитывалось об освобождении населенного пункта с таким же названием в середине октября 2024 года. «Подразделения группировки войск «Север» продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых освободили населенные пункты Новая Сорочина и Покровский», — заявил тогда начальник пресс-центра группировки «Север» Ярослав Якимкин.

Тремя месяцами позднее, в январе 2025-го, Минобороны России сообщило о попытках ВСУ контратаковать и нанесении ударов по украинским военнослужащим близ Новой Сорочины.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в августе 2024 года. Российское военное ведомство с тех пор регулярно отчитывается о возвращении под контроль населенных пунктов. К концу февраля удалось освободить 64% от изначально занятой ВСУ территории.