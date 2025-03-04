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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн сообщил об ударе дронов ВСУ по двум домам в Курской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Ashley Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два жилых дома в Курской области, сообщил врио главы региона Александр Хинштейн.

Беспилотники ударили по зданиям в Рыльском районе. Как уточнил Хинштейн, в результате атаки в одном из домов повреждения получила кровля, во втором — окна и фасад. Пострадавших нет.

«Уважаемые куряне, призываю вас не возвращаться в приграничные районы, пока там не станет безопасно!» — написал врио губернатора в своем телеграм-канале.

Над Россией за ночь сбили 18 украинских дронов
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Фото:Минобороны России / Global Look Press

Власти приграничных регионов России регулярно сообщают об атаках дронов ВСУ. Так, 1 марта в той же Курской области местный житель получил ранение при ударе беспилотника. Он попал в больницу с осколочными ранениями грудной клетки и нижних конечностей.

В ночь на 4 марта силы ПВО сбили над Россией 18 украинских дронов. Десять из них уничтожили над Ростовской областью, три — над Воронежской, два — над Самарской, по одному — над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

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Теги
Персоны
Александр Хинштейн дроны Курская область ВСУ Военная операция на Украине беспилотники
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Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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