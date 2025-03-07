Британский Минфин снял санкции с Росбанка

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Лондон исключил Росбанк из антироссийского санкционного списка, сообщила пресс-служба управления по осуществлению финансовых санкций при Минфине Соединенного Королевства.

Кроме того, правительство Великобритании сняло санкции с одной турецкой компании из того же списка.

«Следующие наименования были исключены из консолидированного списка и более не подвержены заморозке активов или санкциям в сфере трастовых услуг: Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC», — говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т‑Банка. О планах их объединить стало известно в марте 2024 года. Речь шла об объединении на уровне группы: Росбанк должен был перейти под контроль холдинговой структуры — МКПАО «ТКС Холдинг», которая владеет Т-банком. Источники РБК сообщали, что в результате интеграции Росбанк может сдать лицензию.

До этого 7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США варианты смягчения санкций, а также нормализацию платежно-расчетных отношений, в частности переподключение банков к системе SWIFT.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК заявил, что иностранный бизнес прежде всего хочет смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей.