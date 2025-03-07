 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Британский Минфин снял санкции с Росбанка

Сюжет
Война санкций
Росбанк ROSB Купить
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лондон исключил Росбанк из антироссийского санкционного списка, сообщила пресс-служба управления по осуществлению финансовых санкций при Минфине Соединенного Королевства.

Кроме того, правительство Великобритании сняло санкции с одной турецкой компании из того же списка.

«Следующие наименования были исключены из консолидированного списка и более не подвержены заморозке активов или санкциям в сфере трастовых услуг: Active Denizcilik Ve Gemi Isletmeciligi Anonim Sirketi, Rosbank PJSC», — говорится в сообщении.

С 1 января 2025 года Росбанк стал частью Т‑Банка. О планах их объединить стало известно в марте 2024 года. Речь шла об объединении на уровне группы: Росбанк должен был перейти под контроль холдинговой структуры — МКПАО «ТКС Холдинг», которая владеет Т-банком. Источники РБК сообщали, что в результате интеграции Росбанк может сдать лицензию.

Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкции
Бизнес
Роберт Эйджи

До этого 7 марта Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США варианты смягчения санкций, а также нормализацию платежно-расчетных отношений, в частности переподключение банков к системе SWIFT.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи в интервью РБК заявил, что иностранный бизнес прежде всего хочет смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Компании
санкции Великобритания Минфин Росбанк
ПАО РОСБАНК
Материалы по теме
Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкции
Бизнес
Трамп допустил усиление санкций против России и призвал начать переговоры
Политика
Торговая палата США в России предложила снять санкции с авиации
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 96,86 (+0,26) Инвестиции, 17:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 89,14 (-0,44) Инвестиции, 17:33
Число пострадавших в цирке в Самарской области увеличилось до восьмиОбщество, 19:33
Российская шахматистка выиграла юниорский чемпионат мираСпорт, 19:31
Bloomberg сообщил о готовности России обсудить перемирие с УкраинойПолитика, 19:30
«Нафтогаз» договорился с польской Orlen о поставках СПГЭкономика, 19:26
США заявили о блокировке $26 млн и сайтов российской криптобиржи GarantexКрипто, 19:26
Доля ипотеки в начале года достигла минимума за последние 14 летНедвижимость, 19:26
Как связаны мода, дресс-код и десакрализация культурных пространствРБК и ГЭС-2, LIME, 19:15
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
В США арестовали террориста, инструктировавшего напавших на «Крокус»Политика, 19:12
Вратаря отстранили на 6 матчей за удар соперника в голову в Кубке АнглииСпорт, 19:07
В Британии нашли след действий государства в атаках на нефтетанкерыПолитика, 19:06
ВС разъяснил права должника при продаже ипотечной квартирыНедвижимость, 19:00
Рост инвестиций в 2024 году оказался чуть ниже прогнозаЭкономика, 19:00
Медведев назвал спецоперацию последствием распада СССРПолитика, 18:59
ВОЗ предложила сотрудникам досрочно выйти на пенсию из-за решения ТрампаПолитика, 18:56