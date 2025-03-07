Российский и американский бизнес обсудили, как можно смягчить санкции

Две недели назад РСПП и Американской торговой палаты встретились, чтобы обсудить отмену экономических рестрикций, включая санкции против авиации и банков. Российскому бизнесу есть, что предложить США, говорит Шохин

Роберт Эйджи (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудил с Торговой палатой США варианты смягчения санкций, сообщил глава союза Александр Шохин. Одной из тем переговоров стал так называемый white paper, о подготовке которого глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи рассказал в интервью РБК.

По словам Шохина, встреча с Робертом Эйджи состоялась пару недель назад. «Некоторые из приоритетов, которые он назвал, мы, в частности, поддержали. Например, гражданская авиация, запчасти, комплектующие, обслуживание гражданских судов. Это то, что связано с безопасностью граждан. И такого рода вопросы могли бы быть в списке первыми», — пояснил он.

Также российская и американская стороны затронули тему нормализации платежно-расчетных отношений, включая переподключение банков к системе SWIFT. Шохин констатировал, что это «трудно реализуемая вещь», но Россия «всеми руками за» продолжение диалога. «Поэтому, в целом, подготовку такой «белой книги» для американских властей мы горячо поддерживаем. Мы в режиме скажем так диалога ведем разговор», — добавил он.

Глава РСПП обратил внимание, что президент США Дональд Трамп говорил о намерении встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным в течение полутора месяцев, и в этом переговорном процессе российскому бизнесу «будет, что предложить». «Мы, наверное, будем переговорщиков своих назначать, исходя из уровня американской стороны и их функционала. И надо дать им возможность попереговариваться. Нельзя раньше времени карты на стол, если терминологией Трампа говорить. У нас есть карты, но мы их пока в рукаве прячем», — заключил Шохин.

Глава Американской торговой палаты в России в интервью РБК также говорил, что иностранный бизнес прежде всего хотел бы смягчения санкций в сфере обслуживания самолетов и поставки авиазапчастей. Среди приоритетных для обсуждения направлений Роберт Эйджи назвал запрет на инвестиции и ограничения на поставку товаров, которые относятся к предметам роскоши.