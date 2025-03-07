 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападения

Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил претензии по поводу японо-американского договора о безопасности, сообщил NHK. Трамп обратил внимание на то, что, согласно договору, в случае внешней агрессии США обязаны защищать Японию, однако Япония не обязана делать того же в отношении США.

«Я люблю Японию, у нас прекрасные отношения с Японией. Но у нас есть интересная сделка, по которой мы должны защищать их, но они не обязаны защищать нас», — сказал Трамп.

Он добавил, что отношения с США позволили Японии «заработать целое состояние».


Захарова пообещала проработать новые меры противодействия Японии
Политика
Мария Захарова

Генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси в ответ на замечание Трампа заметил, что защищать Японию в случае агрессии могут и другие страны, сообщила The Japan Times. Он добавил, что в 2015 году в Японии был принят закон, согласно которому обязательства США и Японии по защите друг друга от военной агрессии значительно расширились. В законе сказано, что Силы самообороны Японии могут участвовать в действиях по защите дружественных государств, даже если сама страна не подвергается нападению.

Во время своего первого срока Трамп уже называл положения договора с Японией несправедливыми. 7 марта в беседе с журналистами в Белом доме он выразил сомнения в том, что другие страны НАТО будут защищать США, если те окажутся в сложной ситуации. Трамп также объяснил «здравым смыслом» подход, согласно которому США откажутся поддерживать союзников по НАТО, если они будут тратить недостаточно денег на оборону.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Персоны
Япония США Дональд Трамп оборона
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп заявил о неизбежном заключении мира Россией и Украиной
Политика
Bloomberg узнал, что Трамп потребовал от Киева за ресурсную сделку
Политика
NBC сообщил о планах Трампа отказаться от защиты Европы в рамках НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Песков назвал цель встречи Путина с женщинами фонда «Защитники Отечества»Политика, 13:26
Глава Национальной разведки США объяснила остановку помощи УкраинеПолитика, 13:22
На FMCG-рынке развиваются противоречащие друг другу тенденции — «Нильсен»Pro, 13:21
Чемпион России Дикиджи исполнил четверной аксель на льду Байкала. ВидеоСпорт, 13:15
Песков ответил на слова Трампа о неизбежном мире России и УкраиныПолитика, 13:03
Москвичей предупредили о сильном ветре 7 мартаОбщество, 13:00
Кремль ответил на призыв Трампа к переговорам по ядерному разоружениюПолитика, 13:00
Как добиваться желаемого в любом разговоре
Овладейте действенными техниками на интенсиве РБК Pro «Искусство убеждать»
Подробнее
Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБРСпорт, 12:58
Суд в Сеуле освободил из-под стражи отстраненного президента Юн Сок ЁляПолитика, 12:58
Украина впервые применила французские истребители Mirage 2000Политика, 12:54
Спрос на новостройки Москвы и Подмосковья вырос в 1,6 раза за годНедвижимость, 12:52
Какой получилась выставка об альтернативной культуре 1960-хСтиль, 12:48
Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападенияПолитика, 12:40
В Москве задержали студентку по подозрению в участии в РДКПолитика, 12:39