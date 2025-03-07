Трамп увидел несправедливость в договоре с Японией о защите от нападения

Дональд Трамп (Фото: Craig Hudson / Reuters)

Президент США Дональд Трамп выразил претензии по поводу японо-американского договора о безопасности, сообщил NHK. Трамп обратил внимание на то, что, согласно договору, в случае внешней агрессии США обязаны защищать Японию, однако Япония не обязана делать того же в отношении США.



«Я люблю Японию, у нас прекрасные отношения с Японией. Но у нас есть интересная сделка, по которой мы должны защищать их, но они не обязаны защищать нас», — сказал Трамп.



Он добавил, что отношения с США позволили Японии «заработать целое состояние».





Генсек японского кабинета министров Ёсимаса Хаяси в ответ на замечание Трампа заметил, что защищать Японию в случае агрессии могут и другие страны, сообщила The Japan Times. Он добавил, что в 2015 году в Японии был принят закон, согласно которому обязательства США и Японии по защите друг друга от военной агрессии значительно расширились. В законе сказано, что Силы самообороны Японии могут участвовать в действиях по защите дружественных государств, даже если сама страна не подвергается нападению.



Во время своего первого срока Трамп уже называл положения договора с Японией несправедливыми. 7 марта в беседе с журналистами в Белом доме он выразил сомнения в том, что другие страны НАТО будут защищать США, если те окажутся в сложной ситуации. Трамп также объяснил «здравым смыслом» подход, согласно которому США откажутся поддерживать союзников по НАТО, если они будут тратить недостаточно денег на оборону.