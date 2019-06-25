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Полюс ₽7 099,42 (+19,7%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
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Трамп задумался о выходе из военного договора с Японией
Президент США Дональд Трамп обсуждал со своим окружением возможный выход из договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, который был заключен еще в 1951 году
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Источники агентства Bloomberg сообщили, что Трамп в последнее время выражал недовольство положениями договора с Японией, которые считает несправедливыми по отношению к США. Он объясняет это тем, что Соединенные Штаты в соответствии с одним из пунктов соглашения должны прийти на помощь Японии, если та подвергнется нападению. В то же время ничто не обязывает Токио помогать американцам, если возникнет такая необходимость.

Пока, однако, Трамп не предпринял реальных шагов для разрыва соглашения. Собеседники Bloomberg указывают, что советники президента отговаривают его от подобного решения, поскольку это может негативно сказаться на отношениях с Токио и вынудить Японию вступить в гонку вооружений в стремлении защитить себя от возможной угрозы со стороны Китая и КНДР.

Помимо этого указывается, что Япония в обмен на обязательство США оказать ей военную помощь согласилась 60 лет назад на размещение американской военной базы, одной из основных в Тихоокеанском регионе. Всего на территории страны размещено 54 тыс. американских военнослужащих. Трамп, однако, уверен, что военная база США — привилегия, за которую другие страны слишком мало платят.

По данным Bloomberg, вопрос о военном сотрудничестве между Вашингтоном и Токио может быть поднят Трампом во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во время саммита G20 в Осаке, который пройдет 28–29 июня.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Дональд Трамп, Япония
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