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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Трамп усомнился в готовности стран НАТО защитить США

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Возвращение Трампа в Белый дом

Если Соединенные Штаты окажутся в сложной ситуации, другие страны НАТО вряд ли будут их защищать, заявил президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом Доме. Трансляцию вел Fox News.

«Я очень хорошо знаю этих ребят. Они мои друзья, но если бы у Соединенных Штатов были проблемы и мы бы позвонили им, сказали, что у нас проблемы — Франции, паре других, не буду упоминать их, — вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны, но я не уверен [в этом]», — сказал он.

Трамп также посетовал на неравное соглашение между США и Японией. «У нас интересная сделка с Японией: мы должны защищать их, но они не должны защищать нас», — отметил республиканец.

Президенту задали вопрос о намерении отказаться поддерживать союзников по НАТО, которые недостаточно тратят на оборону. Трамп объяснил такой подход «здравым смыслом». «Если вы не платите, я не собираюсь вас защищать», — ответил он.

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Фото:Andrei Pungovschi / Getty Images

Требовать от Европы больше расходов на оборону Трамп начал еще в свой первый срок (январь 2017– январь 2021). После прихода к власти во второй раз республиканец призвал страны-союзницы по НАТО увеличить расходы на оборону до 5% ВВП.

На Мюнхенской конференции в феврале генсек НАТО Марк Рютте призвал увеличить расходы на оборону до 3%.

Во вторник, 4 марта, Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подготовила план по укреплению обороны Rearm Europe («Перевооружим Европу»), в рамках которого страны ЕС в ближайшие годы выделят до €800 млрд на военные расходы.

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Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
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