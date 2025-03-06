Захарова пообещала проработать новые меры противодействия Японии

Мария Захарова (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Россия проработает новые меры противодействия Японии, если та продолжит поддерживать Украину, заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

3 марта российское внешнеполитическое ведомство запретило въезд главе японского МИДа, послу Токио в Киеве и еще семерым гражданам Японии. Это стало ответом на санкционные действия в адрес Москвы.

«Наш нынешний шаг в части ограничений, затрагивающих японского министра иностранных дел, — это актуализация контрмер, принятых с учетом продолжения официальным Токио враждебного курса», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, причиной ограничений стали, в частности, санкционные пакеты и «прямое материально-техническое и военно-промышленное содействие» Киеву. Дипломат добавила, что Москва готова дальше прорабатывать «дополнительные меры противодействия», если внешнеполитическая линия Токио не изменится.

Запрет на въезд в Россию министр иностранных дел Японии Такэси Ивая назвал неприемлемым. Он добавил, что все меры в отношении России были приняты из-за конфликта на Украине. Однако, по словам Такэси Ивая, Япония неоднократно давала понять, что коммуникация с Россией необходима.