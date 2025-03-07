Минтранс сообщил о завершении демонтажа кормы танкера «Волгонефть-239»

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Специалисты досрочно завершили работы по разделке кормовой части танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса России в телеграм-канале. Полный демонтаж судна занял чуть более месяца.

Разрезка судна началась 31 января с демонтажа переходного мостика и надстройки, включая внутренние помещения. Затем специалисты приступили к разбору подводной части, постепенно вытаскивая корпус на берег и разрезая его по частям.

По данным МЧС России, вcего с начала работ по очистке Керченского пролива от нефтепродуктов: очищено более 384 км береговой линии;

собрано почти 150 тыс. т загрязненного песка и грунта;

вывезено на площадки временного хранения около 110 тыс. т отходов;

просеяно через вибрационные установки 53,6 тыс. т загрязненного материала.

Перед утилизацией из танкера откачали более 1,4 тыс. т мазута и топлива, а емкости зачистили для предотвращения загрязнения. Вокруг кормы создали защитное обвалование, а для вывоза металла и нефтепродуктов оборудовали временную дорогу.

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Ведомство отметило, что последние фрагменты судна были отправлены на переплавку, а ФГБУ «Морспасслужба» приступило к зачистке территории.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года при перевозке около 9,2 тыс. т мазута. По данным Минприроды России, в результате утечки 4 тыс. т нефтепродуктов попали в Черное море и загрязнили побережье Анапы, Темрюкского района и Крыма.

Разлив привел к серьезному ущербу для экосистемы. По информации оперштаба, лишь 15% пострадавших от нефтепродуктов птиц удалось спасти после реабилитации.