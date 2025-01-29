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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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Как выглядит изнутри потерпевший крушение танкер «Волгонефть». Видео

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе

Как выглядит изнутри потерпевший крушение танкер «Волгонефть». Видео
Video

Оперштаб Краснодарского края опубликовал видео из внутренних помещений танкера «Волгонефть-239», который в декабре потерпел крушение в Черном море с последующей утечкой мазута. Рабочие приступили к демонтажу обшивки, отделочных конструкций, а также начали выносить мебель и технику.

27 января в оперштабе сообщали, что кормовая часть танкера была полностью очищена от мазута.

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Волгонефть танкер видео
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