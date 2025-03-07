Американские «стратеги» B-52 впервые отбомбились на учениях в Финляндии

Бомбардировщик В-52 (Фото: ВВС Финляндии)

Два американских стратегических бомбардировщика B-52 в рамках учений впервые сбросили управляемые авиабомбы на полигон Роваярви в Финляндии, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

«Бомбардировки с воздуха наземных целей на полигоне Роваярви демонстрируют нашу способность действовать вместе в задачах применения огня», — говорится в публикации.

По словам начальник штаба ВВС Аки Пуустинена, совместные операции с бомбардировщиками США укрепят общую оборону и силы НАТО на севере Европы.

Роваярви — главный артиллерийский полигон финской армии.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. В том же году она подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. В рамках него американцы получили доступ к финским военным базам, аэродромам и портам. Согласно документу, военнослужащие США могут проводить в Финляндии тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности.

Как отметила пресс-служба финских ВВС, Военно-воздушные силы США проводят подготовку стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве Финляндии с июля 2024 года.