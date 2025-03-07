 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Американские «стратеги» B-52 впервые отбомбились на учениях в Финляндии

Бомбардировщик В-52
Бомбардировщик В-52 (Фото: ВВС Финляндии)

Два американских стратегических бомбардировщика B-52 в рамках учений впервые сбросили управляемые авиабомбы на полигон Роваярви в Финляндии, сообщает пресс-служба Военно-воздушных сил (ВВС) страны.

«Бомбардировки с воздуха наземных целей на полигоне Роваярви демонстрируют нашу способность действовать вместе в задачах применения огня», — говорится в публикации.

По словам начальник штаба ВВС Аки Пуустинена, совместные операции с бомбардировщиками США укрепят общую оборону и силы НАТО на севере Европы.

Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Финляндия
Политика
Фото:Antti Aimo-Koivisto / imago-images.de / Global Look Press

Роваярви — главный артиллерийский полигон финской армии.

В 2023 году Финляндия вступила в НАТО. В том же году она подписала с США соглашение о сотрудничестве в области обороны. В рамках него американцы получили доступ к финским военным базам, аэродромам и портам. Согласно документу, военнослужащие США могут проводить в Финляндии тренировки, маневры, техническое обслуживание транспорта, размещать персонал и вести строительство в рамках согласованной деятельности.

Как отметила пресс-служба финских ВВС, Военно-воздушные силы США проводят подготовку стратегических бомбардировщиков в воздушном пространстве Финляндии с июля 2024 года.

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Теги
Финляндия США военные учения бомбардировщики НАТО
Материалы по теме
Как конфликт на Украине изменил армии Европы. Финляндия
Политика
США и Финляндия подписали соглашение о размещении в ней американских сил
Политика
Посол назвал полеты B-52 над Финляндией примеркой театра военных действий
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 96,6 (+0,89) Инвестиции, 06 мар, 17:31 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 89,57 (-0,22) Инвестиции, 06 мар, 17:31
Названы самые популярные направления для отдыха в России 8 мартаНедвижимость, 11:48
«Держитесь за замечательные компании»: 4 ошибки Уоррена БаффеттаPro, 11:45
Хинштейну вручили Почетный знак директора РосгвардииПолитика, 11:44
Курс биткоина отреагировал падением на указ Трампа о крипторезерве СШАКрипто, 11:40
Power Slap. Как глава UFC «украл» проект по пощечинам у блогера из РоссииСпорт, 11:38
В сборной Бразилии объяснили невызов капитана «Зенита»Спорт, 11:38
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и WEY, 11:30
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
На Украине заявили об отключении доступа к спутниковым снимкам MaxarПолитика, 11:28
Из-за рекордного тепла в Московском регионе полностью растаял снегОбщество, 11:26
Польский волейбольный клуб снялся с турнира в ОАЭ из-за участия россиянСпорт, 11:13
Американские «стратеги» B-52 впервые отбомбились на учениях в ФинляндииПолитика, 11:12
Москва заявила о «разных сценариях» при неуплате Ереваном взноса в ОДКБПолитика, 11:08
Кадры, договоры, нормы: как «Технониколь» свела документы в одну системуPro, 11:03
Платформа Docsvision подтвердила совместимость с СУБД Postgres ProРБК Компании, 11:00