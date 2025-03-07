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Политика ,  
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Глава МИД Китая заявил о неизменности дружбы с Россией

Ван И: дружба России и Китая — это константа в неспокойном мире

Вне зависимости от международной ситуации российско-китайский дружба остается неизменной, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на пресс-конференции.

«Китайско-российская дружба не изменится. Это константа в неспокойном мире, а не переменная в геополитических целях», — сказал он (цитата по Bloomberg).

По его словам, обе страны сотрудничают, потому что это наилучшим образом отвечает их фундаментальным интересам. Оба государства нашли способ «не вступать в альянсы, не конфликтовать и не нацеливаться на третью сторону» в развитии своих отношений, отметил Ван И.

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Фото:Kevin Frayer / Getty Images

В середине января президент Владимир Путин заявил, что совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мире.

В конце февраля Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином. За несколько дней до них пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил что во время беседы Путин должен проинформировать Си Цзиньпина о результатах прошедших российско-американских переговоров в Эр-Рияде.

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