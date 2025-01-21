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Политика ,  
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Путин заявил о стабилизирующей роли совместной работы России и Китая

Совместная работа России и Китая играет важную стабилизирующую роль в мире, заявил президент России Владимир Путин во время беседы по видеосвязи с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Совместно выступаем за построение более справедливого многополярного миропорядка, ведем работу в интересах обеспечения неделимой безопасности на евразийском пространстве и в мире в целом», — отметил Путин.

Президент подчеркнул, что Пекин и Москва координируют шаги в рамках клуба БРИКС, а также на других многосторонних площадках, включая ООН, Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), G20 и площадку Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Путин отметил, что последний год взаимодействия Москвы и Пекина был плодотворным. Стороны отметили 75-летие установления дипломатических отношений, напомнил президент.

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Политика
Владимир Путин

Путин и Си провели переговоры по видеосвязи 21 января. Президент России заявил, что российская сторона готова подвести итоги работы за прошедший период и наметить новые планы по развитию российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия.

Стороны обсудили двусторонние отношения и международную проблематику. Кроме того, политики договорились о намерении создавать взаимовыгодное сотрудничество по самым различным направлениям. По словам помощника президента, значительное внимание Путин и Си уделили вопросам торгово-экономического сотрудничества.

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Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Россия
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Цзиньпин Си фото

Цзиньпин Си

политик, председатель КНР
15 июня 1953 года
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