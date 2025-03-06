 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»

Сюжет
Военная операция на Украине
Макрон счел Россию угрожающей Франции и Европе на долгие годы вперед и объявил, что Париж готов обсуждать защиту союзников французскими силами сдерживания. Лавров и Песков назвали его речь конфронтационной
Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Россия считает заявления французского президента Эмманюэля Макрона о ядерном оружии угрозой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза», — сказал Лавров.

Министр назвал Наполеона и Гитлера «предшественниками [Макрона], которые тоже хотели против России воевать».

«Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе», — сказал Лавров.

Глава МИДа отметил, что никто не запрещает Макрону позвонить Путину.

Макрон назвал Россию «угрозой» для Франции и Европы
Политика
Эмманюэль Макрон

Речь французского президента Эмманюэля Макрона о российско-украинском конфликте была чрезвычайно конфронтационной, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны. При всем уважении к господину президенту, наверное, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря», — сказал Песков.

Представитель президента обратил внимание, что Макрон назвал Россию «чуть ли не врагом, противником Франции», но не упомянул об опасениях Москвы и о том, что «инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ».

«Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности, но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин Олланд, признал, что минские договоренности никто не собирался выполнять и что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться с силами и вооружиться. Господин президент также забыл рассказать о том, как министр иностранных дел Франции в 2014 году поставил свою подпись под документом гарантий законному президенту Украины Януковичу, и потом вместе со своими европейскими коллегами Франция обманула действующего президента Украины. Обо всем этом, к сожалению, господин Макрон забыл сказать в своем обращении», — резюмировал Песков.

Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции
Политика
Эммануэль Макрон

Макрон выступил с телевизионным обращением вечером 5 марта. Он назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и заявил, что решил «открыть стратегические дебаты о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». «Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что США изменили позицию по российско-украинскому конфликту и в меньшей степени поддерживают Киев. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так», — сказал Макрон.

На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине». Президент Франции заявил, что для его страны было бы безумием оставаться «зрителем» в «мире опасностей». Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».

Читайте РБК в Telegram.

ВТБ Мои Инвестиции

Низкие комиссии. Ежедневная подборка инвестиционных идей

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

----------------,
----------------
----------------
----------------
--------

Реклама, Банк ВТБ (ПАО), 0+

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Эмманюэль Макрон Франция Дмитрий Песков Сергей Лавров
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 марта
EUR ЦБ: 95,7 (+1,8) Инвестиции, 05 мар, 17:33 Курс доллара на 6 марта
USD ЦБ: 89,79 (+0,54) Инвестиции, 05 мар, 17:33
В благотворительном фонде «Алеша» начался проект «Лети, лечи, лепесток»Пресс-релиз, 14:23
ФАС проконтролирует перерасчет платежей за электроэнергиюНедвижимость, 14:21
Большунов выиграл гонку на 10 км на чемпионате России в КазаниСпорт, 14:20
СК начала проверку из-за танца полуголой женщины у мемориала в МуромеОбщество, 14:20
Reuters узнал о планах США лишить правового статуса 240 тыс. украинцевПолитика, 14:20
От зеленой энергетики — обратно к нефти: итоги India Energy WeekОтрасли, 14:17
Захарова предложила Макрону расспросить Олланда о минских соглашенияхПолитика, 14:14
Доступный биохакинг: как прожить до 120 лет
Начните эффективно бороться с факторами старения на интенсиве РБК Pro
Подробнее
Залужный обвинил США в разрушении мирового порядкаПолитика, 14:10
Рыночный парадокс IT-стартапов: капитал и спрос есть, предложение отстаетОтрасли, 14:09
В Ганновере произошел взрыв на производстве шин ContinentalОбщество, 14:06
ЦБ Турции снизил ставку третий раз подряд — до 42,5%Инвестиции, 14:06
Путин поздравил Терешкову с днем рожденияОбщество, 14:05
Тимошенко и Порошенко ответили на данные об обсуждении выборов с СШАПолитика, 14:02
Что такое роялти: виды, размер и примеры расчетаИнвестиции, 14:02