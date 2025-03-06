Лавров сравнил Макрона с Наполеоном из-за слов о «российской угрозе»

Макрон счел Россию угрожающей Франции и Европе на долгие годы вперед и объявил, что Париж готов обсуждать защиту союзников французскими силами сдерживания. Лавров и Песков назвали его речь конфронтационной

Эмманюэль Макрон (Фото: Buda Mendes / Getty Images)

Россия считает заявления французского президента Эмманюэля Макрона о ядерном оружии угрозой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Конечно, это угроза в адрес России. Если он нас считает угрозой, собирает встречу начальников генеральных штабов европейских стран и Британии. Говорит, что необходимо использовать ядерное оружие, готовится к использованию ядерного оружия против России. Это, конечно же, угроза», — сказал Лавров.

Министр назвал Наполеона и Гитлера «предшественниками [Макрона], которые тоже хотели против России воевать».

«Господин Макрон не очень изящно поступает, потому что те прямо говорили: надо завоевать Россию, надо Россию победить. А он, видимо, хочет того же самого, но почему-то говорит, что воевать с Россией надо, чтобы она не победила Францию, что Россия создает угрозу Франции и Европе», — сказал Лавров.

Глава МИДа отметил, что никто не запрещает Макрону позвонить Путину.

Речь французского президента Эмманюэля Макрона о российско-украинском конфликте была чрезвычайно конфронтационной, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вряд ли его можно воспринимать как выступление главы государства, который думает о мире. Скорее, из того, что сказано, можно сделать вывод, что Франция больше думает о войне, о продолжении войны. При всем уважении к господину президенту, наверное, можно сказать, что там много неточностей, дипломатически говоря», — сказал Песков.

Представитель президента обратил внимание, что Макрон назвал Россию «чуть ли не врагом, противником Франции», но не упомянул об опасениях Москвы и о том, что «инфраструктура НАТО постоянно подкрадывалась, даже шагала семимильными шагами в сторону российских границ».

«Господин президент говорил о том, как Россия нарушала минские договоренности, но при этом господин президент забыл упомянуть о том, что его предшественник, господин Олланд, признал, что минские договоренности никто не собирался выполнять и что они были состряпаны для того, чтобы дать время Украине собраться с силами и вооружиться. Господин президент также забыл рассказать о том, как министр иностранных дел Франции в 2014 году поставил свою подпись под документом гарантий законному президенту Украины Януковичу, и потом вместе со своими европейскими коллегами Франция обманула действующего президента Украины. Обо всем этом, к сожалению, господин Макрон забыл сказать в своем обращении», — резюмировал Песков.

Макрон выступил с телевизионным обращением вечером 5 марта. Он назвал Россию «угрозой Франции и Европе» на долгие годы и заявил, что решил «открыть стратегические дебаты о защите <...> союзников на Европейском континенте с помощью <...> [ядерных] средств сдерживания». «Будущее Европы не должно решаться в Вашингтоне или Москве», — подчеркнул французский лидер.

Он отметил, что США изменили позицию по российско-украинскому конфликту и в меньшей степени поддерживают Киев. «Я хочу верить, что Соединенные Штаты останутся на нашей стороне, но мы должны быть готовы, если это не так», — сказал Макрон.

На следующей неделе Франция соберет начальников штабов стран, готовых «гарантировать будущий мир на Украине». Президент Франции заявил, что для его страны было бы безумием оставаться «зрителем» в «мире опасностей». Макрон выступил за размещение европейских войск на Украине, подчеркнув, что эти силы «сегодня не пойдут воевать на передовую, но будут там, как только будет подписан мир, чтобы гарантировать его полное соблюдение».