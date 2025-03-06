Прокуратура Москвы показала видео закладки взрывчатки в банкомат

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Прокуратура Москвы обнародовала видеозапись, на которой запечатлен момент, как мужчина 2005 года рождения закладывает взрывчатку в один из банкоматов, расположенных в торговом центре на северо-востоке столицы. Запись опубликована в телеграм-канале надзорного ведомства.

На кадрах видно, как мужчина в одежде черного цвета ожидает момента, когда откроется отсек для купюр, после чего кладет туда взрывчатку, а затем убегает с места происшествия. К настоящему времени подозреваемый задержан. Возбуждено дело по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство». Максимальное наказание по данной статье — пять лет лишения свободы. Правоохранители рассматривают возможность дополнительной квалификации его действий.

Как ранее сообщили СМИ, в торговом центре «Свиблово» взорвался банкомат «Газпромбанка».

В пресс-службе ГУ МВД по Москве пояснили РБК, что информация о возгорании в одном из помещений здания на улице Снежной поступила в 14:35 мск. Кроме того, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств случившегося.