Прокуратура начала расследование взрыва банкомата в московском ТЦ
В здании на улице Снежной на северо-востоке Москвы неизвестный повредил банкомат и остекление помещения. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла дело под контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
«Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.
Ранее 6 марта ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что в торговом центре «Свиблово» на Снежной в отделении банка произошел «хлопок».
Агентство «Москва» сообщало, что взрыв в отделении банка произошел без последующего возгорания, были повреждены стекла в помещении, однако никто не пострадал. Портал «Москва онлайн» со ссылкой на очевидцев писал, что силовики оцепили вход в отделение Газпромбанка, расположенного в ТЦ.
В прокуратуре уточнили, что сейчас работу правоохранительных органов на месте координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.
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