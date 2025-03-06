Прокуратура начала расследование взрыва банкомата в московском ТЦ

Фото: moscowproc / Telegram

В здании на улице Снежной на северо-востоке Москвы неизвестный повредил банкомат и остекление помещения. Бабушкинская межрайонная прокуратура взяла дело под контроль, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Установление всех обстоятельств произошедшего на контроле в прокуратуре», — говорится в сообщении.

Ранее 6 марта ТАСС со ссылкой на оперативные службы писал, что в торговом центре «Свиблово» на Снежной в отделении банка произошел «хлопок».

Агентство «Москва» сообщало, что взрыв в отделении банка произошел без последующего возгорания, были повреждены стекла в помещении, однако никто не пострадал. Портал «Москва онлайн» со ссылкой на очевидцев писал, что силовики оцепили вход в отделение Газпромбанка, расположенного в ТЦ.

В прокуратуре уточнили, что сейчас работу правоохранительных органов на месте координирует заместитель межрайонного прокурора Андрей Бардонов.