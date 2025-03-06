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В ТЦ на северо-востоке Москвы взорвался банкомат

Неизвестный взорвал банкомат Газпромбанка в ТЦ «Свиблово», пострадавших нет. По данным Mash, эвакуировано 120 человек. Подозреваемого разыскивает полиция
Фото: moscowproc / Telegram
Фото: moscowproc / Telegram

В ТЦ «Свиблово» на северо-востоке Москвы взорвался банкомат, пишут Mash и Baza. ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что в отделении банка произошел «хлопок».

Основная версия следствия — попытка ограбления, сообщает Baza. Взрыв произошел в отделении Газпромбанка.

Сначала злоумышленник пытался вскрыть банкомат, он действовал по заказу телефонных мошенников, пишет Mash. По данным телеграм-канала, из здания эвакуировали 120 человек, в том числе четырех сотрудников банка. Подозреваемый скрылся, его разыскивает полиция.

Как уточнили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве, информация о возгорании в одном из помещений здания на улице Снежной поступила в 14:35 мск. «Кроме этого, очевидцы сообщили о звуке хлопка в помещении. В настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства произошедшего. Проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий. Пострадавших в результате инцидента нет», — добавили там.

По предварительным данным, в результате взрыва поврежден банкомат и остекление помещения, сообщили в столичной прокуратуре. Там взяли на контроль расследование обстоятельств произошедшего.

МВД заявило о задержании 44 подозреваемых после подрывов банкоматов
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Фото:Владимир Андреев / URA.RU / TACC
РБК направил запрос в пресс-службу Газпромбанка, обратился за комментарием в пресс-службу регионального управления Следственного комитета.

В конце прошлого года МВД сообщало о «массовой волне воздействий мошенников», которые принуждают своих жертв «к совершению дестабилизирующих действий». По данным ведомства, речь идет о случаях поджогов и подрывов в ТЦ, банках, отделениях «Почты России», на улицах крупных городов, чтобы «вернуть похищенные средства». Так, в период с 18 по 26 декабря зафиксировали 55 подобных инцидентов и задержали 44 подозреваемых.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Виктория Хабарова
Россия Москва взрыв банкомат Газпромбанк ограбление
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