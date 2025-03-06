Полиция задержала подозреваемого в подрыве банкомата в Москве

Фото: Алексей Белкин / news.ru / Global Look Press

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Столичные полицейские задержали молодого человека, подозреваемого в повреждении банкомата в ТЦ «Свиблово» на Снежной улице. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД Москвы.

Сегодня в службу 02 поступило сообщение о возгорании в помещении «Газпромбанка», сопровождавшемся хлопком. Очевидцы подтвердили инцидент, после чего началось расследование.

Оперативники с помощью камер наблюдения установили личность подозреваемого — им оказался 19-летний житель Москвы. При поддержке сотрудников Росгвардии молодого человека задержали в его квартире на Енисейской улице и доставили в отдел полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса — хулиганство. Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы. Правоохранители рассматривают возможность дополнительной квалификации его действий.

Инцидент произошел в отделении «Газпромбанка» на улице Снежной сегодня, когда злоумышленник попытался вскрыть банкомат, действуя по заказу телефонных мошенников. Произошли хлопок и взрыв, в результате которого были повреждены банкомат и остекление помещения.

Из здания были эвакуированы 120 человек, включая сотрудников банка. Пострадавших нет, денежные средства в банкомате не пострадали.