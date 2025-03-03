Kan узнал о готовности Израиля к новым боям в Газе

Израиль намерен сначала перекрыть поставки гумпомощи в Газу, что уже сделал, затем вновь начать переселение жителей на юг. После этого может быть ограничена подача электричества. Если ХАМАС не продлит первый этап — начнутся бои

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Израиль намерен возобновить боевые действия в секторе Газа в качестве крайней меры, если палестинская группировка ХАМАС откажется продлевать первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении заложников. Об этом сообщает телеканал Kan 11 со ссылкой на источники.

Израильское правительство планирует поэтапно усиливать давление на ХАМАС, причем первый этап, включающий прекращение поставок гуманитарной помощи в эксклав уже начался, отмечает телеканал. В дальнейшем Израиль планирует снова вынудить жителей сектора Газа, которые вернулись на север, эвакуироваться на юг региона. Следующим шагом, если соглашение не продлят, должно стать прекращение подачи электроэнергии в эксклав, передает Kan.

Последним шагом, если переговоры провалятся, будет возобновление полномасштабных боев в секторе Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным канала, верит, что давления на ХАМАС, которое оказывается сейчас, хватит для, освобождения большего числа живых заложников. Тем не менее, власти Израиля готовятся к возобновлению войны с группировкой.



Нетаньяху заинтересован в продлении режима прекращения огня как минимум еще на неделю — до прибытия в регион спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, пишет Kan.

Первый этап перемирия между Израилем и ХАМАС, начавшегося в январе, истек 2 марта. Израиль настаивает на продлении первой фазы сделки с возвращением заложников и увеличением объемов помощи. ХАМАС хочет перехода к второй фаза с выводом войск, восстановлением Газы, и только затем — возвращением заложников.

Израиль одобрил план продления перемирия, предложенный США. Он предусматривает, что оно продолжится в периоды Рамадана, который завершится 29 марта, и Песаха, который закончится 19 апреля, затем должны продолжиться действия первой фазы — обмен живых и мертвых заложников на заключенных, а также приток больших объемов помощи в Газу. Предполагается, что в Газе остаются 24 живых израильских заложников.

Как сообщил накануне Al Jazeera со ссылкой на представителя ХАМАС Махмуда Мардави, движение не согласится продлить первый этап соглашения с Израилем. Группировка настаивает на поэтапной реализации сделки в том виде, в котором ее подписали, и отказывается от пересмотра.

Офис израильского премьера подчеркивал, что страна не допустит продолжения режима «прекращения огня без освобождения наших заложников», и пригрозил «дальнейшими последствиями», если ХАМАС продолжит отказываться от плана США. По сведениям Kan, израильское правительство уверено, что в сектор Газа успело поступить достаточно помощи, чтобы обеспечить его жителей на несколько месяцев. ХАМАС назвал решение Израиля «дешевым шантажом».