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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Новый глава Генштаба Израиля назвал 2025-й годом войны с ХАМАС и Ираном

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Армия Израиля не справилась с задачей, признал новый глава Генштаба. Он пообещал не прекращать борьбу, пока все заложники не будут освобождены
Эяль Замир
Эяль Замир (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

Нынешний год станет годом войны с группировкой ХАМАС и Ираном, при этом внимание будет уделяться и другим фронтам, заявил новый начальник штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, передает The Jerusalem Post.

Замир пообещал, что Вооруженные силы будут стремиться к победе, а не к сдерживанию, как было в предыдущие годы. Израильская армия не справилась со своей задачей, когда допустила вторжение ХАМАС, это не будет скрываться и замалчиваться, признал генерал-лейтенант.

«Мы не успокоимся, пока наши братья не вернутся из плена в туннелях — это наш моральный долг», — сказал Замир.

Он сменил в должности Герци Халеви, который объявил о своей отставке в январе и объяснил решение провалом армии в день нападения ХАМАС.

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп накануне встретился с американскими гражданами, которые находились в заложниках у боевиков и были освобождены в результате сделки о прекращении огня. Вслед за этим он потребовал от ХАМАС немедленно освободить всех оставшихся заложников и сообщил, что отправляет Израилю «все необходимое, чтобы завершить работу». «Примите РАЗУМНОЕ решение. ОСВОБОДИТЕ ЗАЛОЖНИКОВ СЕЙЧАС, ИЛИ ПОЗЖЕ ВЫ ПОПЛАТИТЕСЬ!», — написал Трамп.

По сведениям Kan, Израиль возобновит боевые действия в секторе Газа, если ХАМАС откажется продлевать первый этап соглашения о прекращении огня и освобождении заложников вместо перехода ко второму этапу — с выводом войск, восстановлением Газы и только затем возвращением заложников.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа Иран
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