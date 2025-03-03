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Папе римскому снова понадобилась ИВЛ после улучшения состояния

88-летний понтифик находится в больнице уже более двух недель, у него была диагностирована двусторонняя пневмония. Сутки назад Ватикан сообщил об улучшении его состояния, но теперь папу снова подключили к ИВЛ
Фото: Remo Casilli / Reuters
Фото: Remo Casilli / Reuters

Папе римскому Франциску снова понадобилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ) после того, как у него зафиксировали два случая острой дыхательной недостаточности, сообщила пресс-служба Ватикана.

«Было проведено две бронхоскопии с целью удаления большого количества мокроты. Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких. Святейший Отец оставался в сознании», — сказано в сообщении.

Вечером 2 марта Ватикан сообщал об улучшении его состояния, в связи с этим ему больше не требовалась ИВЛ.

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Мужчина молится&nbsp;рядом со статуей папы римского Иоанна Павла II возле больницы Джемелли, где находится на лечении папа Франциск, в Риме, Италия, 28 февраля 2025

88-летний понтифик находится в клинике более двух недель, с 14 февраля, после обострения бронхита. 18 февраля Ватикан уточнил, что у главы церкви двусторонняя пневмония. Франциску делали переливание крови в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией». 23 февраля Ватикан сообщил, что у него началась почечная недостаточность. Но после этого поступило несколько сообщений о том, что состояние понтифика улучшилось.

Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. Его имя в миру Хорхе Марио Бергольо. До избрания папой в последние годы был главой Епископской конференции Аргентины (объединяет католических епископов страны).

Понтификом она стал в 2013-м году после отречения Бенедикта XVI, оставившего пост из-за преклонного возраста (85 лет). Он умер в 2022-м, когда ему было 96 лет. Франциск родился на год раньше Бенедикта.

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Франциск Папа римский

глава Римско-католической церкви и государства Ватикан
17 декабря 1936 года
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