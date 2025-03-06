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Политика ,  
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Сенатор Косачев обвинил Макрона в попытке навязать агрессивность к России

Эмманюэль&nbsp;Макрон
Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял реакцию России на расширение НАТО за заведомую агрессивность и решил навязать Европе эту идею несмотря на то, что она ложная, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую «заведомую агрессивность», Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — «русские идут!». С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал обращение Макрона к французам, которое состоялось вечером 5 марта. В своем выступлении французский президент заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины». По словам Макрона, «если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», а Европе следует защитить себя.

Косачев также сравнил выступление лидера Франции с речью президента США Дональда Трампа перед конгрессом, с которой тот выступил 4 марта. По мнению российского сенатора, Трамп ищет пути «обеспечить возрождение нации» через анализ прошлых ошибок США, тогда как Макрон объяснил проблемы своего государства только внешними причинами.

Макрон выступил против перемирия на Украине
Политика
Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Французский лидер заявил, что Франция находится в мире опасностей и не может быть простым зрителем.

Президент выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине, а также за размещение европейских войск в этой стране ради гарантий мира после того, как его заключат враждующие стороны. Макрон также сказал, что безопасность и благосостояние французов «стали более неопределенными», так как США «изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше».

Трамп в своей речи сказал, что незадолго до своего выступления в конгрессе получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, изъявившего готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией. И я получил убедительные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не было бы прекрасно?» — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не планирует инициировать вооруженный конфликт со странами НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров в третью годовщину военной операции на Украине говорил, что Москва готова прекратить боевые действия в случае, если будет достигнуто устраивающее обе стороны соглашение. По его словам, вариант с прекращением огня по линии соприкосновения не устроит Россию.

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Теги
Констанин Косачев Эмманюэль Макрон расширение НАТО Военная операция на Украине
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