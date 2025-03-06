Сенатор Косачев обвинил Макрона в попытке навязать агрессивность к России

Эмманюэль Макрон (Фото: Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял реакцию России на расширение НАТО за заведомую агрессивность и решил навязать Европе эту идею несмотря на то, что она ложная, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Приняв реакцию России на наступление блока НАТО за некую «заведомую агрессивность», Макрон маниакально навязывает своим гражданам, союзникам и всему окружающему миру совершенно фальшивую концепцию происходящего — «русские идут!». С ложными выводами и ложными предложениями, ведущими в пропасть», — написал Косачев в своем телеграм-канале.

Так он прокомментировал обращение Макрона к французам, которое состоялось вечером 5 марта. В своем выступлении французский президент заявил, что мир «не может быть построен любой ценой и под российским диктатом и не может быть капитуляцией Украины». По словам Макрона, «если страна может безнаказанно вторгнуться на территорию своего соседа в Европе, то никто не может быть ни в чем уверен», а Европе следует защитить себя.

Косачев также сравнил выступление лидера Франции с речью президента США Дональда Трампа перед конгрессом, с которой тот выступил 4 марта. По мнению российского сенатора, Трамп ищет пути «обеспечить возрождение нации» через анализ прошлых ошибок США, тогда как Макрон объяснил проблемы своего государства только внешними причинами.

Французский лидер заявил, что Франция находится в мире опасностей и не может быть простым зрителем.

Президент выступил против «слишком хрупкого прекращения огня» в конфликте на Украине, а также за размещение европейских войск в этой стране ради гарантий мира после того, как его заключат враждующие стороны. Макрон также сказал, что безопасность и благосостояние французов «стали более неопределенными», так как США «изменили свою позицию по этой войне, меньше поддерживают Украину и оставляют сомнения относительно того, что будет дальше».

Трамп в своей речи сказал, что незадолго до своего выступления в конгрессе получил письмо от украинского коллеги Владимира Зеленского, изъявившего готовность приступить к мирным переговорам в самое ближайшее время. «Одновременно мы провели серьезные переговоры с Россией. И я получил убедительные сигналы о том, что они готовы к миру. Разве это не было бы прекрасно?» — сказал Трамп.

Президент России Владимир Путин неоднократно говорил, что Россия не планирует инициировать вооруженный конфликт со странами НАТО.

Глава МИД России Сергей Лавров в третью годовщину военной операции на Украине говорил, что Москва готова прекратить боевые действия в случае, если будет достигнуто устраивающее обе стороны соглашение. По его словам, вариант с прекращением огня по линии соприкосновения не устроит Россию.