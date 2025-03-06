Захарова отреагировала на слова Макрона о России

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о России. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что ранее посол заявил, что собирается развивать отношения с Россией.

«А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить» <...> так зачем к нам едет посол Франции», — говорится в посте.

На выступление французского президента отреагировал также зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На своей странице в X он, комментируя слова Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, написал, что «сам Макрон большой угрозы не представляет».

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