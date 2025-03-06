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Военная операция на Украине ,  
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Захарова отреагировала на слова Макрона о России

Сюжет
Военная операция на Украине

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова задалась вопросом о цели предстоящего приезда нового французского посла после слов президента Франции Эмманюэля Макрона о России. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

Захарова напомнила, что ранее посол заявил, что собирается развивать отношения с Россией.

«А вот сегодня его президент Макрон признался, что мир в Европе для Франции не в приоритете, что Россию они собираются «утихомирить» <...> так зачем к нам едет посол Франции», — говорится в посте.

На выступление французского президента отреагировал также зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На своей странице в X он, комментируя слова Макрона о том, что Россия представляет угрозу для Европы, написал, что «сам Макрон большой угрозы не представляет».

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Мария Захарова Дмитрий Медведев Эмманюэль Макрон Россия Франция
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Эмманюэль Макрон фото

Эмманюэль Макрон

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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